Тьерри Анри был признан лучшим игроком лондонского "Арсенала" в XXI веке

Французский нападающий Тьерри Анри был признан лучшим игроком лондонского "Арсенала" в XXI веке.

Французский нападающий Тьерри Анри был признан лучшим игроком лондонского "Арсенала" в XXI веке.

Как передает Report , об этом сообщил портала Goal.com.

По данным портала, второе место в рейтинге занял нидерландский нападающий Деннис Бергкамп. На третьей строчке расположился француз Патрик Виейра. Четвертую позицию занял еще один француз - Робер Пирес, а пятёрку лучших замкнул шведский хавбек Фредрик Юнгберг.

Отметим, что все футболисты выступали за "Арсенал" в сезоне-2003/2004, в котором "канониры" выиграли чемпионат Англии, не потерпев ни одного поражения.

Тьерри Анри выступал за "Арсенал" в период с 1999 по 2007 год. Нападающий сборной Франции забил более 250 голов за лондонский клуб. Анри выиграл с клубом семь трофеев, включая два титула английской Премьер-лиги.