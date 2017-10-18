Тендер на показ игр чемпионата Испании отложен на 2 недели из-за ситуации с "Барселоной"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Тендер на право трансляции матчей чемпионата Испании по футболу отложен на две недели из-за возможного исключение "Барселоны" из состава участников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Ла лиги (высшего дивизиона чемпионата) Хавьер Тебас, слова которого приводит агентство AFP.

"Все мы видели, что говорится в международных СМИ, так что это не лучшее время для участия в торгах, и оно откладывается на две недели", - сказал Тебас.