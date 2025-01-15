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Тен Хаг может возглавить дортмундскую "Боруссию"

Тен Хаг может возглавить дортмундскую "Боруссию" Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" нидерландец Эрик тен Хаг является кандидатом на пост главного тренера германской "Боруссии" из Дортмунда.
Футбол
15 января 2025 г. 00:39
Тен Хаг может возглавить дортмундскую Боруссию

Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" нидерландец Эрик тен Хаг является кандидатом на пост главного тренера германской "Боруссии" из Дортмунда.

Как передает Report, об этом на своей странице в Х сообщает журналист телеканала Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сообщается, что главный тренер "Боруссии" турок Нури Шахин может быть уволен. Тен Хаг находится в хороших отношениях с советником правления дортмундского клуба Маттиасом Заммером. Нидерландский специалист 10 января присутствовал на матче 16-го тура чемпионата Германии, в котором "Боруссия" уступила "Байеру" (2:3).

Тен Хагу 54 года, он возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2022 года. В июле он продлил контракт с клубом до 2026 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2024) и Кубок лиги (2023). В октябре 2024 года специалист был отправлен в отставку.

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