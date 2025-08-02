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Телохранителя Месси отстранили от матчей

Телохранителя Месси отстранили от матчей Телохранитель футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси Яссин Чеуко был отстранен от матчей Кубка лиг и МЛС. Об этом сообщает TyC Sports.
Футбол
2 августа 2025 г. 20:32
Телохранителя Месси отстранили от матчей

Телохранитель футболиста "Интер Майами" Лионеля Месси Яссин Чеуко был отстранен от матчей Кубка лиг и МЛС.

Как передает Report, об этом сообщает TyC Sports.

В концовке встречи "Интера Майами" и мексиканского "Атласа", которая завершилась победой американцев со счетом 2:1, между игроками вспыхнула стычка. В разгар перепалки Чеуко вмешался и оттолкнул двух футболистов мексиканского клуба. Также по итогам встречи "Интер Майами" получил штраф за поведение телохранителя.

"Я понимаю, что он там, чтобы защищать Месси от болельщиков. Но у него нет разрешения вмешиваться в общение между игроками", - заявил один из футболистов "Атласа" после игры.

В конце марта Чеуко отстранили от матчей МЛС.

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