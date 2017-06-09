Тело звезды американского футбола обнаружено в реке в Индиане

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В США полицейские выясняют обстоятельства гибели игрока Национальной футбольной лиги Джеймса Харди.

Как передает Report, об этом сообщает издание Rolling Stone.

По информации журналистов, тело спортсмена обнаружили в реке Моми в Форт-Уэйне, штат Индиана. Отмечается, что экс-футболист пропал несколько недель назад. Причину смерти устанавливают судмедэксперты.

Он известен своими выступления за "Балтимор Рэйвенс", "Нью-Ингленд Пэтриотс" и команду Университета Индианы.