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    Тело звезды американского футбола обнаружено в реке в Индиане

    Отмечается, что экс-футболист пропал несколько недель назад

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В США полицейские выясняют обстоятельства гибели игрока Национальной футбольной лиги Джеймса Харди.

     Как передает Report, об этом сообщает издание Rolling Stone.

    По информации журналистов, тело спортсмена обнаружили в реке Моми в Форт-Уэйне, штат Индиана. Отмечается, что экс-футболист пропал несколько недель назад. Причину смерти устанавливают судмедэксперты.

    Он известен своими выступления за "Балтимор Рэйвенс", "Нью-Ингленд Пэтриотс" и команду Университета Индианы.

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