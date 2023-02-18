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Тело экс-игрока "Челси" извлечено из-под завалов в Турции

Тело экс-игрока "Челси" извлечено из-под завалов в Турции Нападающий турецкого клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу, ранее выступавший за лондонский "Челси", был найден мертвым под завалами в Турции.
Футбол
18 февраля 2023 г. 10:41
Тело экс-игрока Челси извлечено из-под завалов в Турции

Нападающий турецкого клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу, ранее выступавший за лондонский "Челси", был найден мертвым под завалами в Турции.

Как передает Report, об этом сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет в своем аккаунте в Twitter.

О местонахождении и состоянии Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений в Турции. Ранее представители "Хатайспора" заявляли о том, что футболист собирался покинуть турецкий клуб накануне трагедии.

По словам менеджера "Хатайспора" Фатиха Илека, футболист должен был вылететь из страны за 5 часов до землетрясения, но в последний момент аннулировал билет на самолет, и решил остаться в Хатае.

Атсу погиб в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист сборной Ганы играл в клубах "Челси", "Эвертон", "Ньюкасл", "Борнмут", "Порту" и др. К турецкому "Хатайспору" Атсу присоединился в сентябре 2022 года.

Отметим, что в результате землетрясения погибла также футболист женской команды "Хатайспор" Верда Деметгюль.

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi"nin sabiq futbolçusu Türkiyədəki zəlzələdə həlak olub

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