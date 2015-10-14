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    Бывший тренер ​"Карабаха" найден мертвым в ванной своего дома - ВИДЕО

    Похороны состоятся сегодня

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Скончался бывший тренер клубов "Карабах" и "Хазар Лянкяран" 63-летний Тайфун Гюрсель. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, тело Т.Гюрселя было найдено в ванной комнате в его доме в поселке Демре турецкой провинции Анталья. 

    После судебно-медицинской экспертизы тело Т.Гюрселя было передано его дочери, известной турецкой модели Едже Гюрсель. Причиной смерти бывшего тренера национальной сборной Турции стал инфаркт. Похороны состоятся сегодня. 

    Отметим, что Тайфун Гюрсель в качестве футболиста выступал за клубы "Эскишехерспор", "Антальяспор" и турецкую сборную. 

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