Техническим директором футбольной академии "Нефтчи" назначен турецкий специалист

Техническим директором академии "Нефтчи" назначен турецкий специалист Джемаль Бюльбюль.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 35-летним специалистом подписан двухлетний контракт.
Отметим, что Джемаль Бюльбюль работал тренером по производительности и анализу в академии "Алтынорду" (2013-2017), директором академии "Гёзтепе" (2017-2020), а также в отделе анализа матчей и результатов и скаутинга этого клуба (2020-2022). С декабря 2015 года работает тренером по анализу матчей и показателей, анализу матчей и скаутингу в Федерации футбола Турции. Имеет тренерскую лицензию УЕФА категории "А".