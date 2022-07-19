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Техническим директором футбольной академии "Нефтчи" назначен турецкий специалист

Техническим директором футбольной академии "Нефтчи" назначен турецкий специалист Техническим директором академии "Нефтчи" назначен турецкий специалист Джемаль Бюльбюль.
Футбол
19 июля 2022 г. 14:35
Техническим директором футбольной академии Нефтчи назначен турецкий специалист

Техническим директором академии "Нефтчи" назначен турецкий специалист Джемаль Бюльбюль.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 35-летним специалистом подписан двухлетний контракт.

Отметим, что Джемаль Бюльбюль работал тренером по производительности и анализу в академии "Алтынорду" (2013-2017), директором академии "Гёзтепе" (2017-2020), а также в отделе анализа матчей и результатов и скаутинга этого клуба (2020-2022). С декабря 2015 года работает тренером по анализу матчей и показателей, анализу матчей и скаутингу в Федерации футбола Турции. Имеет тренерскую лицензию УЕФА категории "А".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin Futbol Akademiyasına türkiyəli direktor təyin olunub

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