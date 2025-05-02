Тебризский ФК "Трактор" впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Ирана

Тебризский футбольный клуб "Трактор" досрочно стал чемпионом Про-лиги (высший дивизион) Ирана.
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"Красные волки" в матче 28-го тура на выезде разгромили команду "Шамс Азар" из Газвина со счетом 0:4.
Игра прошла на стадионе "Сардар Азадеган" в Газвине. Уже на первой минуте хорватский нападающий Домагой Дрождек открыл счет. На 8-й минуте Амиргусейн Гусейнзаде удвоил преимущество, на 30-й минуте Дрождек оформил дубль, доведя счет до разгромного.
Во втором тайме после удаления защитника "Шамс Азар" Хомена Рабиизаде "Трактор" получил право на пенальти. Рикардо Алвеш реализовал 11-метровый штрафной удар, установив окончательный счет в матче - 0:4.
Благодаря этой победе "Трактор" обеспечил себе чемпионство за два тура до окончания сезона.