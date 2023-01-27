Тебризский ФК осудил террор в Тегеране

Тебризский футбольный клуб "Трактор" поделился публикацией в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана в Тегеране.

Тебризский футбольный клуб "Трактор" поделился публикацией в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report, соответствующая публикация появилась в аккаунте футбольной команды в Twitter.

"Только братья могут понять боль друг друга. Резко осуждаем террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Конец террору!" – говорится в публикации.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.