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Тебризский ФК осудил террор в Тегеране

Тебризский ФК осудил террор в Тегеране Тебризский футбольный клуб "Трактор" поделился публикацией в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана в Тегеране.
Футбол
27 января 2023 г. 13:56
Тебризский ФК осудил террор в Тегеране

Тебризский футбольный клуб "Трактор" поделился публикацией в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report, соответствующая публикация появилась в аккаунте футбольной команды в Twitter.

"Только братья могут понять боль друг друга. Резко осуждаем террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Конец террору!" – говорится в публикации.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на азербайджанском языке "Traktor" FK Tehrandakı terroru pisləyib: “Qardaş ağrısını qardaş çəkər"

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