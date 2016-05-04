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    ​Тебриз Гасанов: Завтра мы будем бороться за победу

    Команда готовится к игре полным составом

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Наша команда готовится к игре полным составом. Получившие травму игроки вернулись в команду, и мы готовимся изо всех сил".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу U17 Тебриз Гасанов.

    Затронув игру с Португалией, которая пройдет в рамках стартующего 5 мая в Баку чемпионата Европы по футболу U17, специалист пригласил болельщиков на стадион. Он сказал, что их поддержка подбодрит команду. Это скажется как на мотивации, так и на силе игры. Я следил за играми Португалии, Швеции, Уэльса и Хорватии. У них есть хорошие игроки и они считаются одними из фаворитов. Однако и мы завтра будем бороться за победу. Получится это у нас или нет, узнаем завтра".

    Отметим, что игра между командами Азербайджана и Португалии начнется 5 мая в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе. 

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