​Тебриз Гасанов: Завтра мы будем бороться за победу

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Наша команда готовится к игре полным составом. Получившие травму игроки вернулись в команду, и мы готовимся изо всех сил".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу U17 Тебриз Гасанов.

Затронув игру с Португалией, которая пройдет в рамках стартующего 5 мая в Баку чемпионата Европы по футболу U17, специалист пригласил болельщиков на стадион. Он сказал, что их поддержка подбодрит команду. Это скажется как на мотивации, так и на силе игры. Я следил за играми Португалии, Швеции, Уэльса и Хорватии. У них есть хорошие игроки и они считаются одними из фаворитов. Однако и мы завтра будем бороться за победу. Получится это у нас или нет, узнаем завтра".

Отметим, что игра между командами Азербайджана и Португалии начнется 5 мая в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе.