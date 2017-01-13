Тебриз Гасанов: Нам не повезло

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "Анализируя каждую из трех проведенных в группе игр могу сказать, что нам не повезло".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджан по футболу U17 Тебриз Гасанов после матча со Словакией на прошедшем в Санкт-Петербурге традиционном XXIX международном турнире памяти I вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

Главный тренер выразил сожалением тем, что Риджат Гараев получил красную карточку: "Что же касается конкретно сегодняшней игры, вы увидели эпизоды. Несмотря на это, мы не смогли отличиться и результат налицо. Еще я сожалею о том, что наш футболист получил красную карточку. Данный турнир полезен для нас с точки зрения подготовки к отборочному этапу Чемпионата Европы".

Отметим, что сборная завершила групповой этап на последней ступени.