Театр Армена Джигарханяня в центре Москвы захвачен армянской группировкой

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Представитель супруги народного артиста СССР Армена Джигарханяна Элина Мазур заявила о рейдерском захвате здания Московского драматического театра.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "360", театр был захвачен «армянской группировкой». Всё руководство отстранено, бухгалтерия захвачена, а сам Джигарханян «сидит запертый в своем кабинете без телефонов». Других подробностей представитель жены Джигарханяна не сообщила.

Как информировал портал iz.ru, временно исполняющим обязанности генерального директора Театра под руководством Армена Джигарханяна стала заместитель гендиректора Елена Гильванова.

Ранее занимавшая пост директора театра супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию.