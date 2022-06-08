Тчуамени прошёл медосмотр для «Реала»

7 июня полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени прошёл медицинский осмотр перед трансфером в мадридский «Реал».

7 июня полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени прошёл медицинский осмотр перед трансфером в мадридский «Реал».

Как передает Report, об этом сообщает Nice-Matin.

По информации источника, футболист прошёл медосмотр в расположении сборной Франции. Ранее сообщалось, что Тчуамени близок к переходу в «Реал». Испанский клуб уже согласовал переход полузащитника.

Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за 18 млн евро. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн.

В минувшем сезоне Тчуамени провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Монако» истекает в 2024 году.