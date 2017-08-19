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    Тбилисское "Динамо" прибыло в Габалу

    Между двумя командами состоятся контрольные матчи

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Команды Футбольной академии "Габала" проведут товарищеские матчи с "Динамо" (Тбилиси).

    Как сообщает Report, с этой целью в Габалу приехали две возрастные команды представителя соседней страны. Это произошло на основе взаимного согласия между "Габалой" и "Динамо".

    В соответствии с договорённостью, первые матчи состоятся на Габалинском городском стадионе. 21 августа встретятся команды U-13, а 23 августа U-15. Встречи будет обслуживать бригада арбитров, назначенная АФФА.

    Через несколько месяцев две другие возрастные команды "Габалы" отправятся с визитом в Тбилиси и встретятся со своими сверстниками из "Динамо".

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