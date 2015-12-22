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    Тбилисская полиция насмерть сбила менеджера УЕФА

    ДТП произошло вчера вечером

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Бывшего грузинского футболиста, менеджера УЕФА Давида Петриашвили сбила полицейская машина.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", инцидент произошел вчера в Тбилиси.

    От полученных увечий 46-летний Петриашвили скончался на месте происшествия. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при управлении автомобилем, повлекшее гибель человека".

    Отметим, что отец Давида Петриашвили, бывший футболист Гурам Петриашвили также в 2002 году погиб в ДТП. 

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