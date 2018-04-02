Тарлан Ахмедов: Рамиля Шейдаева нет в моем списке трансферов

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Мы заработали важные три очка. Доволен вторым таймом, но не первым. В ходе недавней паузы в чемпионате не сумели провести контрольного матча, так как десять наших футболистов, а также трое вратарей, были в рядах сборных. Эмин Махмудов дисквалифицирован, Илькин Гыртымов приболел. Знали, что будет тяжело. Поздравляю своих игроков и болельщиков с победой".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер "Нефтчи" Тарлан Ахмедов на пресс-конференции после победы в матче XXI тура премьер-лиги Азербайджана Topaz по футболу над "Сабаилом" (2:0).

Касаясь разговоров о том, что Рамиль Шейдаев в следующем сезоне может перейти в "Нефтчи", специалист сказал:

"Я всегда заявлял, и повторяю, что в команду никого не приобретают без моего согласия. Рамиля же в моем трансферном списке нет",