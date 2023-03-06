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Тарлан Ахмедов провел 200-й матч в Премьер-лиге Азербайджана в качестве главного тренера

Тарлан Ахмедов провел 200-й матч в Премьер-лиге Азербайджана в качестве главного тренера Тарлан Ахмедов провел 200-й матч в Премьер-лиге Азербайджана в качестве главного тренера.
Футбол
6 марта 2023 г. 11:39
Тарлан Ахмедов провел 200-й матч в Премьер-лиге Азербайджана в качестве главного тренера

Тарлан Ахмедов провел 200-й матч в Премьер-лиге Азербайджана в качестве главного тренера.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, 52-летний специалист провел юбилейный матч в качестве главного тренера клуба "Кяпяз".

В матче 25-го тура представитель Гянджи уступил "Сабаху" со счетом 0:2.

Ахмедов дебютировал в Премьер-лиге на посту главного тренера клуба "АЗАЛ" в сезоне 2013/2014. Позже специалист, тренировавший "Нефтчи" и "Кешлю", был назначен главным тренером клуба "Кяпяз".

Команды под руководством Ахмедова за 10 сезонов в Премьер-лиге одержали 61 победу.

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Версия на азербайджанском языке Tərlan Əhmədov Azərbaycan çempionatlarında baş məşqçi kimi 200-cü oyununu keçirib

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