Тарлан Ахмедов провел 200-й матч в Премьер-лиге Азербайджана в качестве главного тренера

Тарлан Ахмедов провел 200-й матч в Премьер-лиге Азербайджана в качестве главного тренера.

Тарлан Ахмедов провел 200-й матч в Премьер-лиге Азербайджана в качестве главного тренера.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, 52-летний специалист провел юбилейный матч в качестве главного тренера клуба "Кяпяз".

В матче 25-го тура представитель Гянджи уступил "Сабаху" со счетом 0:2.

Ахмедов дебютировал в Премьер-лиге на посту главного тренера клуба "АЗАЛ" в сезоне 2013/2014. Позже специалист, тренировавший "Нефтчи" и "Кешлю", был назначен главным тренером клуба "Кяпяз".

Команды под руководством Ахмедова за 10 сезонов в Премьер-лиге одержали 61 победу.