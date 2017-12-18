Тарлан Ахмедов: "Нефтчи" должен возвыситься после зимы - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report главного тренера футбольной команды "Нефтчи" Тарлана Ахмедова.

- "Нефтчи" вышел в полуфинал в Кубке Азербайджана, но занял 5 место в Премьер-лиге. Как вы оцениваете прошедшую часть сезона?

- Ее можно считать удовлетворительной. В Кубке мы вышли в полуфинал. Но если брать в целом, "Нефтчи" должен быть не на 5 позиции, а занять достойное своего имени место. Поражения в начале сезона откидывают команду назад. В последних матчах мы старались возвысить "Нефтчи" по мере своих возможностей.

- В полуфинале Кубка Азербайджана вы встретитесь с "Габалой". Если учесть, что последний победитель турнира - "Карабах" прекратил борьбу, эта игра может считаться дуэлью, равной финалу?

- Нам многое предстоит сделать. Когда я пришел, сказал, что команда до зимы наберет сколько сможет очков. "Нефтчи" должен возвыситься после зимы. Я думаю ни о первом, ни о втором или третьем местах. Просто, мы планируем увеличить потенциал и еще лучше усовершенствовать команду к следующему сезону. Учитывая зимние трансферы, все хотят результатов от команды. Это понятно. После последовательных побед все верят в еще лучший результат. Но допущенные ранее ошибки дали о себе знать. Что касается игры в полуфинале с "Габалой", берут во внимание результаты команды, достигнутые за последние годы. Поэтому считают эту игру равной финалу. Но если "Сумгайыт" победил "Карабах", значит, и они начали говорить свое слово. Также есть изменения в "Кешля". Они приводят нового главного тренера. Соперники усиливаются. Ни одну команду нельзя списывать со счетов. Кто-то может считать дуэль "Нефтчи" - "Габала" ранним финалом. Но у финала есть свое время. Сначала проберемся в финал, а дальше посмотрим.

- На сегодняшний день какие футболисты точно покинут команду?

- Из местных это Тарзин Джахангиров и Магсад Исаев. Фахмина Мурадбейли и Рахиля Мамедова мы дадим в аренду. Запасного вратаря Максима Вайло хотят клубы I дивизиона. Есть также трое иностранцев, которые будут отправлены. Срок договора аренды Павла Дрекса истек. Я не хочу пользоваться услугами Матео Мужека и Даниэля Сеговия. Лучше играть в других местах, чем долгое время сидеть в запасе. Они не соответствуют моей футбольной политике, я побеседовал с ними. Я сказал, что их просиживание рядом со мной на скамье запасных может вызвать беспокойство как для меня, так и для них. Я сказал руководству, что все эти футболисты должны быть отстранены.

- Сколько вы думаете привлечь футболистов в состав в зимнем перерыве?

- Мы ведем переговоры с Илькином Гыртымовым. Его переход оформится 5-6 января. Других местных футболистов нет. У всех есть договор. Мы хотим взять троих иностранцев. Работа в этом направлении ведется.

- Вы говорили, что новые игроки будут сильнее уже имеющихся в составе. К примеру, в чем преимущество Гыртымова?

- Давайте не будем говорить о том, кто кого сильнее. Это значит возвысить кого-то или унизить. Я верю в храбрость и профессионализм Гыртымова. С этой точки зрения, я хочу его видеть в своей команде.

- Но некоторые болельщики "Нефтчи" против его перехода...

- У каждого есть свое мнение. Будут и протестующие, и любители, и критики. Это является одной из самых прекрасных сторон нашей работы. Я с уважением отношусь ко всем. Я строю свою работу в соответствии со своими мыслями.

- Имена вратаря "Габалы" Агиля Мамедова, полузащитника Эльвина Мамедова и футболиста "Карабаха" Рахида Амиргулиева упоминаются наряду с "Нефтчи". Также есть желающий расстаться с албанским "Кукеси" Рауф Алиев...

- Рауфа Алиева на повестке не было. Да, Эльвином и Рахидом мы интересовались, клубы не отпустили их. Может быть, Рауфа я хотел бы в команду, когда он работал в АЗАЛ. Но в настоящее время он является легионером. Радуюсь этому. То же самое относится к Аразу Абдуллаеву. Если они там нормально выступают, то почему я должен возвращать их сюда? У остальных, кем мы интересуемся, есть договоры. Поэтому местным игрокам поставлен "стоп".

- А иностранцы из каких стран?

- Откуда они будут, точно неизвестно. В списке есть много имен. Мы стараемся выбрать лучшего из лучших. Мы ищем тех, кто улучшит игру команды, поможет продемонстрировать хороший футбол против лидеров.