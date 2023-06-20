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Талисманом Евро-2024 по футболу в Германии выбран плюшевый медведь

Талисманом Евро-2024 по футболу в Германии выбран плюшевый медведь Талисманом чемпионата Европы 2024 года стал медведь.
Футбол
20 июня 2023 г. 13:41
Талисманом Евро-2024 по футболу в Германии выбран плюшевый медведь

Талисманом чемпионата Европы 2024 года стал медведь.

Как передает Report, об этом объявил Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

"Талисман отдает дань уважения популярному плюшевому мишке, который, как говорят, появился в Германии в начале XX века", - сказано в сообщении UEFA.

В течение двух недель на сайте союза будет проводиться голосование за имя талисмана. Можно выбрать из четырех вариантов - Альберт, Бернардо, Бернхардт, Херци фон Бер.

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Версия на английском языке Teddy bear chosen as mascot for Euro 2024 in Germany
Версия на азербайджанском языке UEFA AVRO-2024-ün maskotunu təqdim edib

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