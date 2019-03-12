Талисман Евро-2020 представят перед игрой Нидерланды - Германия

Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года будет представлен 24 марта на амстердамском стадионе "Йохан Кройфф Арена".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, талисман представят в преддверии отборочного матча турнира между сборными Нидерландов и Германии.

Отметим, что в рамках празднования 60-летия чемпионата Европы УЕФА проведет турнир по всему континенту. Матчи примут 12 городов: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. Среди них восемь столиц. Одиннадцать стадионов вмещают 50 тысяч и больше зрителей.

Команды, вышедшие на ЕВРО-2020, смогут выбрать базу не из каталога УЕФА. В том числе - в стране, которая не принимает чемпионат.