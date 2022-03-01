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Талех Насибов: Представитель Азербайджана поборется в Лиге Чемпионов

Талех Насибов: Представитель Азербайджана поборется в Лиге Чемпионов «Федерации мини-футбола создана недавно. Да, прошло три года, но мы пережили период пандемии, за время которой все соревнования были приостановлены».
Футбол
1 марта 2022 г. 16:01
Талех Насибов: Представитель Азербайджана поборется в Лиге Чемпионов

«Федерации мини-футбола создана недавно. Да, прошло три года, но мы пережили период пандемии, за время которой все соревнования были приостановлены».

Как сообщает Report, об этом на церемонии жеребьевки мини-футбольной Лиги заявил заместитель председателя Федерации мини-футбола Азербайджана, руководитель группы компаний Azfar Талех Насибов.

Т.Насибов отметил, что период пандемии негативно сказался на соревнованиях: «После смягчения мы решили дать старт восстановлению Лиги Alfa Fire. Победитель этого турнира отправится в Лигу Чемпионов. Всем участникам желаю удачи. Будучи федерацией, мы окажем всю необходимую поддержку. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов также сообщил, что окажет нам поддержку. Считаю, что благодаря этой поддержке мы достигнем более высоких результатов».

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Версия на азербайджанском языке ФотоTaleh Nəsibov: "Azərbaycan təmsilçisi Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq"

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