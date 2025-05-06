Талех Насибов: Чемпионат мира в Баку войдет в число лучших в истории мини-футбола

Исполнительный вице-президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов выразил уверенность, что предстоящий чемпионат мира в Баку станет одним из лучших в истории вида спорта.

Исполнительный вице-президент Федерации мини-футбола Азербайджана Талех Насибов выразил уверенность, что предстоящий чемпионат мира в Баку станет одним из лучших в истории вида спорта.

Насибов заявил Report, что подготовка к турниру проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта и компании Baku City Circuit.

"Мы продолжаем активную работу. Подготовка арены близится к завершению. Через две недели все работы будут окончены. Торжественное открытие состоится 21 мая", - заявил Насибов.

Говоря о целях сборной Азербайджана, Насибов подчеркнул: "Раз мы принимаем чемпионат мира у себя, должны стремиться к самым высоким результатам. С учетом победы на чемпионате Европы, это вполне реально. Прежде всего, мы хотим провести турнир справедливо и достойно и конечно же увидеть нашу сборную среди призеров. Приглашаем всех болельщиков поддержать команду на арене - ей очень нужна ваша поддержка".

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 21 мая по 1 июня. Сборная Азербайджана сыграет в группе A со Словенией, Мавританией и Бахрейном.