Тайфун Коркут уволен с должности главного тренера "Кайзерслаутерна"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Кайзерслаутерн" отправил в отставку главного тренера команды Тайфуна Коркута.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причины - неудовлетворительные результаты команды в Бундеслиге 2. После 17 туров чемпионата "Кайзерслаутерн" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Красные дьяволы добыли лишь четыре победы и еще семь раз сыграли вничью.

Тайфун Коркут возглавил "Кайзерслаутерн" минувшим летом. До этого 42-летний турок с 2014 по 2015 год возглавлял "Ганновер 96", откуда также был уволен.

Отметим, в бытность футболистом Коркут играл за такие команды, как "Штутгартер Кикерс", "Фенербахче", "Реал Сосьедад", "Эспаньол", "Бешикташ" и "Генчлербирлиги".