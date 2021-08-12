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Таир Гезал: Я вижу, что нам нужен нападающий

Таир Гезал: Я вижу, что нам нужен нападающий Президент "Карабаха" Таир Гезал провел брифинг после ответной встречи III квалификационного тура Лиги конференций УЕФА, в которой "Карабах" одержал победу на кипрским AEL со счетом 1:0.
Футбол
12 августа 2021 г. 23:40
Таир Гезал: Я вижу, что нам нужен нападающий
Тахир Гезал

Президент "Карабаха" Таир Гезал провел брифинг после ответной встречи III квалификационного тура Лиги конференций УЕФА, в которой "Карабах" одержал победу на кипрским AEL со счетом 1:0.

Руководитель клуба также ответил на вопросы Report.

На вопрос: "Много ли вы провели волнительных минут?", Таир Гезал ответил, что волнительных минут было много, потому что это был первый сезон клуба в Европе после освобождения Карабаха и возвращения его владельцу.

"Предыдущие и нынешние миссии "Карабаха" отличались друг от друга. Это была игра, которая находилась в центре моего внимания. Наши моральные ценности, как и бюджет нашего клуба, были выше их. Вы знаете, что я имею в виду. Я очень рад. К концу игра ожила. "Карабах" и опыт его футболистов сказали свое слово. В итоге мы одержали победу. Отрадно, что наш путь продолжается и мы ведем в Европе борьбу как владельцы Карабаха. Это очень ценно. На мой взгляд, на стадионе было до 15 тысяч зрителей. 1,5 года мы тосковали по ним. Сегодня мы насладились футболом. Правда, когда я смотрел на игру, я ясно видел, что нам нужен форвард. Но если подходить к этому как к событию, у нас был день и торжество футбола, потому что мы победили. Я очень рад этому", - сказал руководитель "Карабаха".

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Версия на азербайджанском языке Tahir Gözəl: "Hücumçuya ehtiyacımızın olduğunu görürəm"

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