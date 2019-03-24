Тьерри Анри признали лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри занял первое место в голосовании за звание лучшего легионера в истории английской премьер-лиги.

Как передаёт Report со ссылкой на РБК, в опросе, проведённом на сайте телеканала BBC, бывший футболист лондонского клуба получил 45% голосов.

Второе место в голосовании занял Криштиану Роналду, выступавший за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Нападающий получил 14% голосов. Третьим стал бывший игрок "МЮ" Эрик Кантона, набравший 12%.

В голосовании за звание лучшего легионера участвовали 13 футболистов, выступавших в чемпионате Англии с 1992 года по сегодняшний день. В опросе приняли участие более 250 тыс. болельщиков.

Помимо Анри, Роналду и Кантона болельщики могли проголосовать за Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Петера Шмейхеля, Венсана Компани, Давида Сильву, Неманью Видича, Патрика Виейра, Петра Чеха, Давида де Хеа и Япа Стама.

Анри выступал за "Арсенал" на протяжении восьми сезонов с 1999 по 2007 год. В составе команды он дважды становился чемпионом Англии и два раза выигрывал Кубок страны. Всего на счету французского нападающего 228 голов за "Арсенал", что является лучшим результатом в истории клуба.