Сын Рональдиньо может перейти в "Барсу"

Сын известного бразильского футболиста Рональдиньо - 18-летний Жуан де Ассис Морейра расторг контракт с "Крузейро" и отправился в Барселону. Если юноша понравится тренерам и они сочтут такой трансфер целесообразным, Жуан присоединится к "блаугране".

Жоао Мендеш де Ассис Морейра, являющийся сыном легендарного бразильского футболиста Роналдиньо может стать игроком молодежной команды "Барселоны".

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, 17-летний Жоао Мендеш расторг контракт с "Крузейро" и находится в Барселоне, где проходит просмотр в молодежной команде каталонцев.

Отмечается, что президент клуба Жоан Лапорта лично рассматривает возможность подписания сына одного из послов клуба и общается с 42-летним Роналдиньо по этому поводу, хотя решающее слово будет за тренерами.

Жоао Мендеш играет на позиции нападающего. При подписании контракта с "Крузейро" в 14 лет, он скрыл свою личность, чтобы не получить преимущество перед конкурентами.

Напомним, что Рональдиньо в 2003-2008 году выступал за "Барселону".