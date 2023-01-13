Сын Рональдиньо может перейти в "Барсу"

Жоао Мендеш де Ассис Морейра, являющийся сыном легендарного бразильского футболиста Роналдиньо может стать игроком молодежной команды "Барселоны".
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Отмечается, что президент клуба Жоан Лапорта лично рассматривает возможность подписания сына одного из послов клуба и общается с 42-летним Роналдиньо по этому поводу, хотя решающее слово будет за тренерами.
Жоао Мендеш играет на позиции нападающего. При подписании контракта с "Крузейро" в 14 лет, он скрыл свою личность, чтобы не получить преимущество перед конкурентами.
Напомним, что Рональдиньо в 2003-2008 году выступал за "Барселону".