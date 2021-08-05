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Сын Михаэля Баллака погиб в аварии

Сын Михаэля Баллака погиб в аварии Бывший футболист сборной Германии и ряда европейских клубов Михаэль Баллак потерял 18-летнего сына.
Футбол
5 августа 2021 г. 19:28
Сын Михаэля Баллака погиб в аварии

Бывший футболист сборной Германии и ряда европейских клубов Михаэль Баллак потерял 18-летнего сына.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, сын экс-полузащитника Эмилио лишился жизни в аварии квадроциклов минувшей ночью. Трагедия произошла в Португалии, недалеко от дома, принадлежащего Баллаку.

Михаэль Баллак в ходе своей карьеры защищал цвета футбольных клубов "Кемницер", "Кайзерслаутерн", "Байер", "Бавария" и "Челси". Выступая на родине, четыре раза становился чемпионом Германии, трижды завоевывал Кубок страны и один раз - Кубок немецкой лиги.

В сборную Германии Михаэль вызывался с 1999 по 2010 год. Является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и серебряным призером чемпионата Европы.

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Версия на азербайджанском языке Mixael Ballakın oğlu qəzada vəfat edib

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