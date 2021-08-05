Сын Михаэля Баллака погиб в аварии

Бывший футболист сборной Германии и ряда европейских клубов Михаэль Баллак потерял 18-летнего сына.

Бывший футболист сборной Германии и ряда европейских клубов Михаэль Баллак потерял 18-летнего сына.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, сын экс-полузащитника Эмилио лишился жизни в аварии квадроциклов минувшей ночью. Трагедия произошла в Португалии, недалеко от дома, принадлежащего Баллаку.

Михаэль Баллак в ходе своей карьеры защищал цвета футбольных клубов "Кемницер", "Кайзерслаутерн", "Байер", "Бавария" и "Челси". Выступая на родине, четыре раза становился чемпионом Германии, трижды завоевывал Кубок страны и один раз - Кубок немецкой лиги.

В сборную Германии Михаэль вызывался с 1999 по 2010 год. Является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и серебряным призером чемпионата Европы.