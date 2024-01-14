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Сын Марадоны заявил о предполагаемом убийстве отца

Сын Марадоны заявил о предполагаемом убийстве отца Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона был убит.
Футбол
14 января 2024 г. 14:39
Сын Марадоны заявил о предполагаемом убийстве отца

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона был убит.

Как передает Report со ссылкой на испанскую газету Marca, такое мнение высказал его сын Диего Марадона-младший.

"Ведется открытое расследование - мы, его дети, действительно верим в аргентинское правосудие. Я верю, что все должно было закончиться не так. Они убили моего отца. Не моя работа выдвигать обвинения и утверждать, кто это сделал, но у меня есть догадки на этот счет. Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе, что до последнего дня буду бороться за справедливость", - сказал Марадона-младший.

В 2022 году аргентинская прокуратура начала следствие в отношении восьми врачей. Их обвиняли в непредумышленном убийстве Марадоны. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции.

Марадона умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Диего Марадона был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Аргентинский нападающий также выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА.

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