Сын Марадоны находится в реанимации

Диего Марадона - младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, находится в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter-аккаунте .

"К сожалению, один из представителей желтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца", - отметил Палмери.

Отметим, что экс-футболист "Наполи" и сборной Аргентины умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

