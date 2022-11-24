Сын Марадоны: Месси сравнивают с его отцом не понимающие в футболе люди

Сын Диего Марадоны Диего прокомментировал сравнение его отца и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после поражения национальной команды от Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре.

Сын Диего Марадоны Диего прокомментировал сравнение его отца и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после поражения национальной команды от Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре.

Как передает Report, его слова передает Marca.

"Моего отца и Месси сравнивают лишь те люди, которые не разбираются в футболе. Мы говорим о двух разных планетах, но я не хочу сразу ставить крест на Лионеле. Я опустошен из-за этого поражения. Проиграть Саудовской Аравии - это безумие. Наши футболисты выглядели пугающе, их соперники были намного слабее", - сказал Марадона-младший.

Поединок, который состоялся в городе Лусаил на стадионе "Лусаил Иконик Стэдиум" в присутствии 88 012 зрителей, завершился поражением аргентинцев со счетом 1:2.

В первом тайме Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 48-й минуте форвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри позволил своей команде отыграться. На 53-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари шикарным ударом поразил ворота сборной Аргентины и вывел сборную Саудовской Аравии вперед. При этом в первом тайме главный арбитр из-за офсайда отменил три гола аргентинской команды, два из которых оформил Мартинес.

На групповом этапе Аргентине предстоят поединки с Мексикой и Польшей.