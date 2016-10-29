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    Сын Лионеля Месси провел первую тренировку в "Барселоне"

    Тьяго Месси провел занятия в рамках проекта Школа Барселоны

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сын футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси провел первую тренировку в каталонском клубе.

    Как передает Report, об этом сообщает журналист портала sport.es Альберто Рохе на своей официальной странице в Twitter.

    "Тьяго, сын Месси, уже приступил к тренировкам в "Барселоне", - написал он.

    4-летний Тьяго Месси провел занятия в рамках проекта "Школа Барселоны". Проект предназначен для детей от трех до пяти лет.

    Это не первый случай, когда дети известных футболистов делают первые шаги в спорте. Так, сыновья Криштиану Роналду и Уэйна Руни также дебютировали в детских футбольных командах.

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