Сын Лионеля Месси провел первую тренировку в "Барселоне"

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сын футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси провел первую тренировку в каталонском клубе.

Как передает Report, об этом сообщает журналист портала sport.es Альберто Рохе на своей официальной странице в Twitter.

"Тьяго, сын Месси, уже приступил к тренировкам в "Барселоне", - написал он.

4-летний Тьяго Месси провел занятия в рамках проекта "Школа Барселоны". Проект предназначен для детей от трех до пяти лет.

Это не первый случай, когда дети известных футболистов делают первые шаги в спорте. Так, сыновья Криштиану Роналду и Уэйна Руни также дебютировали в детских футбольных командах.