Сын Клинсмана вызван в сборную США U-20

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Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сын бывшего наставника сборных Германии и США Юргена Клинсмана Джонатан Клинсман вызван в сборную США U-20, которая примет участие в молодёжном чемпионате КОНКАКАФ.
Как передает Report, наставник молодёжной сборной США Таб Рамос включил Клинсмана, выступающего за команду Калифорнийского университета, в список 20 игроков, которые сыграют на турнире в Коста-Рике.
Соревнования пройдут с 17 февраля по 5 марта.
Юрген Клинсман тренировал сборную США с 2011 года и был отправлен в отставку в ноябре 2016 года.
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