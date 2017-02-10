Сын Клинсмана вызван в сборную США U-20

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сын бывшего наставника сборных Германии и США Юргена Клинсмана Джонатан Клинсман вызван в сборную США U-20, которая примет участие в молодёжном чемпионате КОНКАКАФ.

Как передает Report, наставник молодёжной сборной США Таб Рамос включил Клинсмана, выступающего за команду Калифорнийского университета, в список 20 игроков, которые сыграют на турнире в Коста-Рике.

Соревнования пройдут с 17 февраля по 5 марта.

Юрген Клинсман тренировал сборную США с 2011 года и был отправлен в отставку в ноябре 2016 года.