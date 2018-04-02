Сын Гурбана Гурбанова призван в сборную Азербайджана

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 17 лет примет участие в Турнире развития УЕФА, который будет организован в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает Report, до соревнований, которые стартуют 9 апреля, в Баку состоятся учебно-тренировочные сборы команды. К шестидневному тренировочному процессу, который начнется 3 апреля, были привлечены 24 футболиста. В их числе сын главного тренера основной сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова Муса Гурбанлы.

Отметим, что на турнир, который продлится 8 дней, поедут 20 футболистов. Сборная Азербайджана 11 апреля встретится со сборной Македонии, 13 апреля - Хорватии, 15 апреля - с командой Боснии и Герцеговины.