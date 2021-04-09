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Сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги Европы

Сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги Европы Английский "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл испанскую "Гранаду" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Футбол
9 апреля 2021 г. 01:57
Сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл испанскую "Гранаду" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 2:0.

На 31-й минуте отличился Маркус Рэшфорд, а в добавленное ко второму тайму время Бруно Фернандеш реализовал пенальти. В первом тайме игра была прервана после того, как на поле выбежал болельщик. Встреча проходила в Испании без зрителей.

В другом четвертьфинальном матче загребское "Динамо" на своем поле уступило испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Херард Морено (44).

Нидерландский "Аякс" на своем поле со счетом 1:2 проиграл итальянской "Роме" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

В другом четвертьфинальном матче лондонский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с пражской "Славией" со счетом 1:1.

Отметим, что ответные матчи состоятся 15 апреля.

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