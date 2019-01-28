Супруга экс-игрока сборной Турции утверждает, что ее муж - член FETÖ

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "Бывший игрок сборной Турции Эмре Ашик - член террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена".

Как сообщает Report со ссылкой на "Сабах", с таким заявлением выступила супруга бывшего защитника Ягмур Ашик.

Я.Ашик сообщила в полицейский центр Таксим, что ее муж 5 декабря 2018 года вступил в ряды организации. Однако женщина не пожелала стать заявителем и покинула полицейский центр. Данный поступок Я.Ашик был зафиксировал правоохранительным органом и направлен в Генпрокуратуру Республики Турция. Чтобы установить, действительно ли Эмре Ашик является членом террористической организации, начато расследование.

Э.Ашик и его супруга 12 ноября 2018 года обратились в Семейный суд Стамбула и изъявили желание расторгнуть брак по обоюдному согласию. Однако позднее Я.Ашик вновь обратилась в суд, заявив, что не хочет разводиться и подписала протокол против своей воли

Отметим, что Эмре Ашик выступал в сборной Турции в 1993 – 2010 годах. В стране он носил форму клубов "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ". В 2002 году в составе сборной Турции он стал третьим в мире, в 2008 году – третьим в Европе. В 2000 году в составе "Галатасарай" он выиграл Суперкуборк УЕФА.