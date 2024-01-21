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Суперлига: "Галатасарай" обыграл "Трабзонспор"

Суперлига: "Галатасарай" обыграл "Трабзонспор" В рамках 21-го тура турецкой Суперлиги по футболу "Трабзонспор" принимал стамбульский «Галатасарай".
Футбол
21 января 2024 г. 23:42
Суперлига: Галатасарай обыграл Трабзонспор

В рамках 21-го тура турецкой Суперлиги по футболу "Трабзонспор" принимал стамбульский "Галатасарай".

Как передает Report, матч, проходивший на стадионе Papara Park, завершился со счетом 1:5 в пользу гостей.

Голы в составе "желто-красных" забили Вилфрид Заа (13-я и 61-я минуты), Каан Айхан (64) и Керем Актюркоглу (81, 90). У хозяев поля на 79-й минуте отличился Энис Дестан.

После этого матча "Галатасарай", набравший 54 очка, догнал лидера чемпионата, "Фенербахче", и занял второе место в турнирной таблице. "Трабзонспор" (37) - на третьей строчке.

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Версия на азербайджанском языке “Qalatasaray” “Trabzonspor”a qalib gələrək “Fənərbağça” ilə xallarını bərabərləşdirib

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