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Суперлига: "Фенербахче" обыграл "Ризеспор" и захватил лидерство

Суперлига: "Фенербахче" обыграл "Ризеспор" и захватил лидерство Состоялся очередной матч XXVI тура турецкой Суперлиги по футболу.
Футбол
17 февраля 2024 г. 23:29
Суперлига: Фенербахче обыграл Ризеспор и захватил лидерство

Состоялся очередной матч XXVI тура турецкой Суперлиги по футболу.

Как передает Report, "Фенербахче" сыграл в гостях против "Ризеспора".

Хозяева открыли счет в матче - на 27-й минуте встречи гол оформил Мартин Минчев. В составе стамбульского клуба отличились Сердар Дурсун (48), Эдин Джеко (65) и Ирфан Кахведжи (90+3). Итоговый счет - 3:1.

Таким образом, "желто-синие" захватили лидерство в чемпионате. В настоящее время "Фенербахче" (67 очков) всего на одно очко опережает "Галатасарай", у которого сыграно на одну игру меньше. "Ризеспор" с 36 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Superliqası: “Fənərbağça” qalib gələrək liderliyi ələ keçirib

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