О нас

Суперкубок УЕФА могут преобразовать в турнир с участием четырех команд

Суперкубок УЕФА могут преобразовать в турнир с участием четырех команд Суперкубок УЕФА со следующего сезона может быть преобразован в турнир с участием четырех команд.
Футбол
13 августа 2025 г. 23:41
Суперкубок УЕФА могут преобразовать в турнир с участием четырех команд

Суперкубок УЕФА со следующего сезона может быть преобразован в турнир с участием четырех команд.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации ее источника, в случае изменения формата команды будут проводить полуфинальные игры и матч за трофей. Газета не указывает, по какому принципу будут отбираться два других участника суперкубка.

Матчи за Суперкубок УЕФА проводятся с 1972 года. В них принимают участие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона.

Отметим, что в эти минуты на стадионе "Дачия Арена" в итальянском Удине проходит матч за Суперкубок УЕФА между французским ПСЖ и английским "Тоттенхэмом". К 40-й минуте встречи англичане ведут в счете 0:1.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi