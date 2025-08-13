Суперкубок УЕФА могут преобразовать в турнир с участием четырех команд

Суперкубок УЕФА со следующего сезона может быть преобразован в турнир с участием четырех команд.
По информации ее источника, в случае изменения формата команды будут проводить полуфинальные игры и матч за трофей. Газета не указывает, по какому принципу будут отбираться два других участника суперкубка.
Матчи за Суперкубок УЕФА проводятся с 1972 года. В них принимают участие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона.
Отметим, что в эти минуты на стадионе "Дачия Арена" в итальянском Удине проходит матч за Суперкубок УЕФА между французским ПСЖ и английским "Тоттенхэмом". К 40-й минуте встречи англичане ведут в счете 0:1.