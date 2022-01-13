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Суперкубок Испании: «Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал

Суперкубок Испании: «Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал 13 января завершился полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом».
Футбол
13 января 2022 г. 01:32
Суперкубок Испании: «Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал

13 января завершился полуфинал Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Как передает Report, команды играли на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу «сливочных».

На 25-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт в игре. После этого Усман Дембеле с левого края прострелил во вратарскую, где Эдер Милитао пытался в касание разрядить обстановку у ворот, но Люк де Йонг успел выставить ногу, рикошетом от которой мяч залетел в ворота. После этого Карим Бензема на 72-й минуте вывел мадридцев вперёд.

Однако Ансу Фати сравнял счёт на 82-й минуте. Каталонцы быстро разыграли угловой, далее последовал кросс к линии вратарской, где Фати головой подрезал мяч в угол ворот.

Вальверде вывел «Реал» вперёд на 98-й минуте. Родриго от края штрафной прострелил к воротам, где Винисиус красиво пропустил мяч себе за спину, позволив Вальверде после обработки пробить в ближний угол.

Таким образом, «Реал» вышел в финал Суперкубка.

В другом полуфинальном матче сыграют мадридский "Атлетико" и "Атлетик" из Бильбао. Встреча пройдет 13 января.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоEl-Klasiko: "Real Madrid" "Barselona"ya qalib gələrək finala yüksəlib

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