Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона Англии по футболу

"Ливерпуль" с высокой долей вероятности станет победителем текущего сезона английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу.

"Ливерпуль" с высокой долей вероятности станет победителем текущего сезона английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу.

Как сообщает Report , это стало известно по итогам расчетов суперкомпьютера британской аналитической компании Opta.

Согласно прогнозу, вероятность того, что "красные" станут чемпионами Англии, составляет 86%. В "Опте" отметили, что разгромная победа подопечных Арне Слота над "Тоттенхэмом" в гостях (3:6) увеличила их шансы на чемпионство на 4%.

Согласно прогнозу вычислительной машины, следующим фаворитом является лондонский "Арсенал". Он занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Несмотря на победу "канониров" над "Кристал Пэлас" со счетом 1:5 в последнем туре чемпионата, последняя победа "Ливерпуля" снизила их шансы на 0,3% – до 10,3%.

При этом победу в высшем дивизионе Англии с небольшой долей вероятности суперкомпьютер предрекает другому лондонскому клубу "Челси". Потеря очков "аристократами" в последнем туре еще больше снизила эту вероятность до 3,1%.

В теории "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы может закончить сезон на первом месте, однако вероятность такого исхода составляет не более 0,6%. "Горожане" продолжают серию неудачных выступлений, проиграв и в 17-м туре.

Суперкомпьютер моделирует сезон 10 000 раз и подсчитывает долю этих симуляций, в которых каждая команда завоевывает титул.