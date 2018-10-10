Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сумма призовых для участников Лиги наций УЕФА увеличена.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, сумма призовых для участвующих в турнире стран повышена структурой на 50%.

Команды получат за участие в Лиге А 2,25 миллиона евро, в Лиге В – 1,5 млн евро, в Лиге С – 1,125 млн евро, в Лиге D - 750 тыс. евро.

Победители своих групп в каждой из лиг также получат бонус, равный сумме за выступление в своей лиге.

Победители четырех групп Лиги А в июне 2019 года определят победителя турнира. Сборная, занявшая в финальной стадии 4-е место, получит 2,5 млн евро, команда, ставшая 3-й – 3,5 млн евро, финалист – 4,5 млн евро, победитель – 6 млн евро.

Отметим, что национальная футбольная сборная, победившая в Лиге наций сезона 2018/19, получит 10,5 миллиона евро.

Сборная Азербайджана ведет в турнире борьбу в III группе Лиги D с Косово, Мальтой и Фарерскими островами. 11 октября в рамках III тура состоится выездной мачт с Фарерскими островами.