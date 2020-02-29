​"Сумгайыт" упустил победу в матче с "Кешля"

Стартовал XIX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, "Сумгайыт" на стадионе "Kapital Bank Arena" принимал "Кешля". Матч, завершился вничью - 2:2.

Счет был открыт в начале встречи. Так, на 4-й минуте Пейман Бабайи вывел хозяев вперед. Таким образом, Бабаи забил свой седьмой гол в чемпионате, тем самым в списке бомбардиров догнав Стивена Монроза ("Нефтчи") и Махира Эмрели ("Карабах").

На 10-й минуте полузащитник "Кешля" Вусал Искендерли восстановил равновесие в счете.

Еще два гола были забиты после перерыва. На 59-й минуте Рахим Садыхов дальним и точным ударом забил второй гол хозяев поля. Однако, на 80-й минуте капитан столичной команды Славик Алхасов помог "Кешля" уйти от поражения.

После этого результата бакинская команда с 30 очками занимает третье место, а "Сумгайыт" с 23 очками идет на четвертом.

В другой встрече дня "Карабах" на Республиканской арене имени Тофига Бахрамова примет "Сабах".