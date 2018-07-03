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    "Сумгайыт" заключил контракт с защитником "Карабах Вены"

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Реализующий трансфер в сезоне 2018/2019 "Сумгайыт" вовлек в состав еще одного футболиста. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда заключила годовой контракт с защитником национальной команды U21 Дмитрием Нагиевым, который наденет форму под номером 33.

    Отметим, что выступающий с 2012 года в украинском "Днепре" (13 матчей, 1 гол) Дмитрий Нагиев прошлый сезон провел  в австрийском клубе "Карабах Вена" (15 матчей, 1 гол). Кроме того, в 2015-2016 годах Нагиев сыграл в двух матчах в сборной U21. 

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