"Сумгайыт" заключил контракт с защитником "Карабах Вены"

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Реализующий трансфер в сезоне 2018/2019 "Сумгайыт" вовлек в состав еще одного футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда заключила годовой контракт с защитником национальной команды U21 Дмитрием Нагиевым, который наденет форму под номером 33.

Отметим, что выступающий с 2012 года в украинском "Днепре" (13 матчей, 1 гол) Дмитрий Нагиев прошлый сезон провел в австрийском клубе "Карабах Вена" (15 матчей, 1 гол). Кроме того, в 2015-2016 годах Нагиев сыграл в двух матчах в сборной U21.