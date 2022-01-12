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"Сумгайыт" заключил контракт с бывшим футболистом клуба

"Сумгайыт" заключил контракт с бывшим футболистом клуба “Сумгайыт”, продолжающий трансферные операции в межсезонье, официально оформил контракт с еще одним футболистом.
Футбол
12 января 2022 г. 16:37
Сумгайыт заключил контракт с бывшим футболистом клуба

“Сумгайыт”, продолжающий трансферные операции в межсезонье, официально оформил контракт с еще одним футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новым приобретением стал полузащитник ”Сабаила" Эльшан Абдуллаев. 28-летний игрок будет выступать в новой команде под номером 24.

Отметим, что в сезоне 2013/14 Эльшан Абдуллаев, который также защищал честь “Сумгайыта” на правах аренды, забил один гол в 17 матчах. Помимо своего последнего клуба "Сабаил”, он также выступал в “Нефтчи”,” Карабахе“, ”Зиря" и "Сабахе".

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Версия на азербайджанском языке "Sumqayıt" sabiq futbolçusu ilə müqavilə imzalayıb

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