"Сумгайыт" заключил контракт с бывшим футболистом клуба

“Сумгайыт”, продолжающий трансферные операции в межсезонье, официально оформил контракт с еще одним футболистом.

“Сумгайыт”, продолжающий трансферные операции в межсезонье, официально оформил контракт с еще одним футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новым приобретением стал полузащитник ”Сабаила" Эльшан Абдуллаев. 28-летний игрок будет выступать в новой команде под номером 24.

Отметим, что в сезоне 2013/14 Эльшан Абдуллаев, который также защищал честь “Сумгайыта” на правах аренды, забил один гол в 17 матчах. Помимо своего последнего клуба "Сабаил”, он также выступал в “Нефтчи”,” Карабахе“, ”Зиря" и "Сабахе".