"Сумгайыт" взял в аренду футболиста тебризского клуба

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Сумгайыт" привлек в состав клуба нового футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Top90, клуб на правах аренды привлек на два года нападающего иранской команды Пеймана Бабайи.

На церемонии подписания контракта в Стамбуле приняли участие президент "Сумгайыта" Риад Рафиев, исполнительный директор "Машин Сази" Хушанг Насирзаде и сам игрок.

25-летний форвард отправится в лагерь "Сумгайыта", находящегося на учебно-тренировочном сборе в Анталье.

Отметим, что уроженец Тебриза Пейман Бабайи является воспитанником местного клуба "Трактор Сази". Некоторое время он также носил форму "Фулада".