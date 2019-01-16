 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Сумгайыт" взял в аренду футболиста тебризского клуба

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Сумгайыт" привлек в состав клуба нового футболиста. 

    Как сообщает Report со ссылкой на портал Top90, клуб на правах аренды привлек на два года нападающего иранской команды Пеймана Бабайи. 

    На церемонии подписания контракта в Стамбуле приняли участие президент "Сумгайыта" Риад Рафиев, исполнительный директор "Машин Сази" Хушанг Насирзаде и сам игрок. 

    25-летний форвард отправится в лагерь "Сумгайыта", находящегося на учебно-тренировочном сборе в Анталье. 

    Отметим, что уроженец Тебриза Пейман Бабайи является воспитанником местного клуба "Трактор Сази". Некоторое время он также носил форму "Фулада". 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi