"Сумгайыт" в домашней встрече обыграл "Кяпаз"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 9-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 9-го тура.

Как сообщает Report , в первой встрече дня одноименный клуб из Сумгайыта дома обыграл гянджинский "Кяпаз" со счетом 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте забил Рои Кехат.

После этой победы "Сумгайыт" имеет в активе 11 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, опережая "Туран Товуз" по дополнительным показателям. Гянджинский клуб занимает последнее, 10-е место с 5 очками.

Отметим, что в других матчах IХ тура "Зиря" одолела "Туран Товуз" (2:1), "Сабаил" выиграл у "Габалы" (1:0). В матче "Сабах" – "Араз-Нахчыван" победитель не определился – 1:1.