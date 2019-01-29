Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Сумгайыт" реализовал очередной трансфер.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда заключила контракт с иранским футболистом с азербайджанскими корнями Пейманом Кешаварзом.

В новой команде 22-летний защитник будет выступать под номером 50.

Отметим, что являющийся воспитанником тебризского клуба "Трактор Сази" Пейман Кешаварз также защищал честь местных клубов "Гостареш Фулад" и "Истиглал Ахваз".