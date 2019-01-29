https://report.az/storage/news/3bda3c97f7777d8bc4f5c4a40f6c8589/e330fe1c-37bf-4df3-8b09-ff5b44346866_292.jpg
Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Сумгайыт" реализовал очередной трансфер.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда заключила контракт с иранским футболистом с азербайджанскими корнями Пейманом Кешаварзом.
В новой команде 22-летний защитник будет выступать под номером 50.
Отметим, что являющийся воспитанником тебризского клуба "Трактор Сази" Пейман Кешаварз также защищал честь местных клубов "Гостареш Фулад" и "Истиглал Ахваз".
Təbriz QuliyevАвтор новости