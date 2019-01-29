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    "Сумгайыт" реализовал очередной трансфер

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Сумгайыт" реализовал очередной трансфер. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда заключила контракт с иранским футболистом с азербайджанскими корнями Пейманом Кешаварзом.   

    В новой команде 22-летний защитник будет выступать под номером 50. 

    Отметим, что являющийся воспитанником тебризского клуба "Трактор Сази" Пейман Кешаварз также защищал честь местных клубов "Гостареш Фулад" и "Истиглал Ахваз". 

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