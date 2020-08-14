О нас
Report Georgia

"Сумгайыт" разгромил "Зиря"

"Сумгайыт" разгромил "Зиря" Футбольный клуб "Сумгайыт", который представит Азербайджан в Лиге Европы, провел очередной контрольный матч
Футбол
14 августа 2020 г. 21:21
Сумгайыт разгромил Зиря

Футбольный клуб "Сумгайыт", который представит Азербайджан в Лиге Европы, провел очередной контрольный матч.

Как передает Report, на стадионе Kapital Bank Arena "горожане" встречались со столичным "Зиря".

Встреча завершилась победой сумгайытцев со счетом 4:0. Отличились Руфат Абдуллазаде, Теллур Муталлимов, Эльвин Мамедов и новичок команды Али Гурбани.

Отметим, что соперником "Сумгайыта" в первом квалификационном раунде Лиги Европы будет македонская "Шкендия". Встреча пройдет 27 апреля на стадионе Kapital Bank Arena и начнется в 20:00.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Sumqayıt" "Zirə"ni darmadağın etdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

21:21
"Сумгайыт" разгромил "Зиря" Футбол
21:06
Депутат Госдумы: Азербайджану не было смысла провоцировать Армению Нагорно-карабахский конфликт
20:59
"Сабаил" и "Кешля" не смогли пробить друг друга Футбол
20:50
Стало известно, сколько человек приехали на ПМЖ в Азербайджан за полгода Внутренняя политика
20:45
ФотоВидеоВеликолепно исполненная Рилаей композиция о Шуше - очередной проект “Dəyər ver"  Искусство
20:36
В этом году зарегистрировано 7,1 тыс. разводов Происшествия
20:16
Дело Эльдара Гасанова рассматривается в суде Происшествия
20:02
Обнародовано число родившихся в этом году в Азербайджане двойняшек и тройняшек Социальная защита
19:45
НСТР наказал телеканалы Хазар и ARB приостановкой вещания Медиа
19:31
Oracle и Salesforce обвиняют в продаже пользовательских данных ИКТ
19:30
Младший брат Трампа госпитализирован Другие страны
19:12
Кристина Агилера снялась в клипе на песню из фильма "Мулан" Шоу-бизнес
18:49
В Петербурге на прибывшем из Бельгии судне изъяли более 25 кг кокаина В регионе
18:36
"Aзеришыг": Счетчики не используются повторно Энергетика
18:30
В Непале жертвами оползней стали 16 человек Другие страны
Вся новостная лента