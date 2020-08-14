"Сумгайыт" разгромил "Зиря"

Футбольный клуб "Сумгайыт", который представит Азербайджан в Лиге Европы, провел очередной контрольный матч

Футбольный клуб "Сумгайыт", который представит Азербайджан в Лиге Европы, провел очередной контрольный матч.

Как передает Report, на стадионе Kapital Bank Arena "горожане" встречались со столичным "Зиря".

Встреча завершилась победой сумгайытцев со счетом 4:0. Отличились Руфат Абдуллазаде, Теллур Муталлимов, Эльвин Мамедов и новичок команды Али Гурбани.

Отметим, что соперником "Сумгайыта" в первом квалификационном раунде Лиги Европы будет македонская "Шкендия". Встреча пройдет 27 апреля на стадионе Kapital Bank Arena и начнется в 20:00.