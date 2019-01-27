"Сумгайыт" провел два контрольных матча в Турции

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб «Сумгайыт» провел два товарищеских матча в рамках сбора в Турции.

Как передает Report, в первом матче команда из города Сумгайыт сыграли с немецким «Оптиком».

Первый тайм завершился в пользу немецкой команды – 0:1. Во втором тайме из-за неблагоприятных погодных условий матч был приостановлен.

В этот же день «Сумгайыт» сыграл и с сербской командой – «Земун». Азербайджанский коллектив одержал победу со счетом 2:1. На 24-й минуте Юсиф Набиев и на 63-й минуте Ульви Искендеров забили по голу.

Отметим, что Афран Исмайлов не реализовал пенальти.

Ранее "Нефтчи" в последнем контрольном матче разгромил соперника.