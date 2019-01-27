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    "Сумгайыт" провел два контрольных матча в Турции

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб «Сумгайыт» провел два товарищеских матча в рамках сбора в Турции.

    Как передает Report, в первом матче команда из города Сумгайыт сыграли с немецким «Оптиком».

    Первый тайм завершился в пользу немецкой команды – 0:1. Во втором тайме из-за неблагоприятных погодных условий матч был приостановлен.

    В этот же день «Сумгайыт» сыграл и с сербской командой – «Земун». Азербайджанский коллектив одержал победу со счетом 2:1. На 24-й минуте Юсиф Набиев и на 63-й минуте Ульви Искендеров забили по голу.

    Отметим, что Афран Исмайлов не реализовал пенальти.

    Ранее "Нефтчи" в последнем контрольном матче разгромил соперника.

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